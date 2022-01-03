Елена Рыбакина начала новый год с победы

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Сегодня 12:25
Женская теннисная ассоциация
1/16 финала
Рыбакина - Сандерс 2:1

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выиграла стартовый матч в 2022 году, обыграв Сторм Сандерс из Австралии на турнире WTA 500 в Аделаиде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой 22-летней Рыбакиной в трех сетах (6:4, 1:6, 6:1).

За два часа игрового времени казахстанка подала девять подач навылет, реализовав пять брейк-пойнтов из 14 (36 процентов). Еще четыре подачи завершались двойными ошибками.

В следующем круге Рыбакина, посеянная на турнире под седьмым номером, встретится с победительницей в паре двух участниц квалификации.

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Метки:
Рыбакина Елена Австралия WTA


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