"Что это такое?". Рыбакина удивилась вопросу после выхода в финал

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) ответила на некоторые вопросы после победы над россиянкой Миррой Андреевой (№9) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

- Вы уже выигрывали Порше в 2024 году. Мы знаем, что теперь у вас есть водительские права. Но есть ли у вас кабриолет в цвете "желтый металлик"?

"Что это такое?", - уточнила Рыбакина.

- Это призовой Порше!

"911-й, окей! Такого у меня нет. Это отличная мотивация прямо на корте. Когда теряешь концентрацию или расстраиваешься, нужно просто взглянуть на машины, поставить цель и стараться изо всех сил".

- В вашем гараже найдётся для него место?

"Да, найдётся".

- Уверен, вы отличный водитель. Но доводилось ли вам когда-нибудь съезжать по рампе? Это может стать волнительным моментом, если вы победите.

"Да, это будет ответственный момент, но давайте пока не будем об этом думать. Сейчас самое важное - восстановиться, а там посмотрим. Я постараюсь показать свой максимум и надеюсь скоро увидеть вас всех".

В финале Рыбакина встретится с 12-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой, победившей в другом полуфинале украинку Элину Свитолину (№7) - 6:4, 2:6, 6:4. Матч запланирован на 19 апреля.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов (571,95 миллиона тенге). Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

