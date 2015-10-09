"Не берёт пленных": реакция на победу Рыбакиной и выход в финал

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№2) над россиянкой Миррой Андреевой (№9) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Рыбакина разгромила девятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте

"Рыбакина - Андреева 7:5, 6:1.

Великолепная игра Елены.

Она вышла в свой второй финал в Штутгарте.

Седьмая победа подряд в Штутгарте.

Это её 38-я победа над теннисисткой из топ-10 и седьмая в этом году.

Теперь она выиграла ЧЕТЫРНАДЦАТЬ из последних 16 матчей против теннисисток из топ-10.

Единственные 2 поражения были от первой ракетки мира… Просто абсурд.

Она также выиграла 35 из последних 40 матчей.

• 25-й финал.

• 3-й финал 2026 года.

• 24-я победа в 2026 году.

Не берёт пленных", - пишет источник.