"Не берёт пленных": реакция на победу Рыбакиной и выход в финал

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№2) над россиянкой Миррой Андреевой (№9) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.
Рыбакина разгромила девятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте
"Рыбакина - Андреева 7:5, 6:1.
Великолепная игра Елены.
Она вышла в свой второй финал в Штутгарте.
Седьмая победа подряд в Штутгарте.
Это её 38-я победа над теннисисткой из топ-10 и седьмая в этом году.
Теперь она выиграла ЧЕТЫРНАДЦАТЬ из последних 16 матчей против теннисисток из топ-10.
Единственные 2 поражения были от первой ракетки мира… Просто абсурд.
Она также выиграла 35 из последних 40 матчей.
• 25-й финал.
• 3-й финал 2026 года.
• 24-я победа в 2026 году.
Не берёт пленных", - пишет источник.
В финале, 19 апреля, Рыбакина встретится с чешкой Каролиной Муховой (№12), победившей в другом полуфинале украинку Элину Свитолину (№7) - 6:4, 2:6, 6:4.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов (571,95 миллиона тенге). Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.
