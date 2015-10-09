Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

WTA
Сегодня 21:43
 

"Не берёт пленных": реакция на победу Рыбакиной и выход в финал

  Комментарии (1)

Поделиться
Елена Рыбакина. ©x.com/PorscheTennis

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№2) над россиянкой Миррой Андреевой (№9) в полуфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

"Рыбакина - Андреева 7:5, 6:1.

Великолепная игра Елены.

Она вышла в свой второй финал в Штутгарте.

Седьмая победа подряд в Штутгарте.

Это её 38-я победа над теннисисткой из топ-10 и седьмая в этом году.

Теперь она выиграла ЧЕТЫРНАДЦАТЬ из последних 16 матчей против теннисисток из топ-10.

Единственные 2 поражения были от первой ракетки мира… Просто абсурд.

Она также выиграла 35 из последних 40 матчей.

• 25-й финал.
• 3-й финал 2026 года.
• 24-я победа в 2026 году.

Не берёт пленных", - пишет источник.

В финале, 19 апреля, Рыбакина встретится с чешкой Каролиной Муховой (№12), победившей в другом полуфинале украинку Элину Свитолину (№7) - 6:4, 2:6, 6:4.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов (571,95 миллиона тенге). Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!