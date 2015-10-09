Рыбакина разгромила девятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) вышла в финал турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла россиянку Мирру Андрееву (№9) со счётом 7:5, 6:1.

Как видно, если в первом сете Рыбакиной оказали упорное сопротивление, то во втором казахстанка оформила разгром.

Встреча длилась 1 час 18 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов и отыграла без двойных ошибок, тогда как Андреева выполнила три подачи навылет при одной двойной ошибке.

В финале Рыбакина встретится с 12-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой, победившей в другом матче 1/2 финала украинку Элину Свитолину (№7) - 6:4, 2:6, 6:4.

Отметим, что призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге. Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

Elena Rybakina soars into the Stuttgart final defeating Andreeva in straight sets!#PorscheTennis pic.twitter.com/S1jS0wW92s — wta (@WTA) April 18, 2026

