Арина Соболенко отомстила за Казахстан на Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертый круг Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.
В третьем раунде она обыграла испанку Паулу Бадосу (№139) - 7:5, 6:1.
Встреча длилась 1 час и 19 минут, в ее ходе белоруска не отметилась подачами навылет, но совершила 1 двойную ошибку. Испанка сделала 1 эйс при 3 двойных ошибках.
Отметим, что во втором круге Бадоса победила казахстанку Юлию Путинцеву (№39).
Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча с участием американок Мэдисон Киз (№12) - Эмма Наварро (№24).
Ранее свой матч на Открытом чемпионате Франции по теннису выиграла и Елена Рыбакина (№4), подробности - тут.
В прошлом году Ролан Гаррос выиграла Ига Швентек из Польши.
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