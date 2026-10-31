Трехкратный чемпион Азии из Казахстана вышел в четвертьфинал ЧМ по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков вышел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 92 килограммов представитель он одолел Даурена Куруглиева, выступающего за сборную Греции.

Теперь казахстанцу предстоит побороться за выход в полуфинал. Его следующим соперником станет грузинский борец Мириани Майсурадзе.

Напомним, что Даулетбеков является трехкратным чемпионом Азии (2022, 2023, 2024) и бронзовым призером чемпионатов мира 2022 и 2023-х годов.