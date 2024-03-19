Объявлен состав сборных Казахстана на чемпионат Азии по борьбе

Новости спорта Борьба
Вчера 15:00
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В Бишкеке (Кыргызстан) с 11 по 16 апреля пройдет чемпионат Азии по видам борьбы, на котором выступят и спортсмены из Казахстана, сообщает Olympic.kz.

Вольная борьба:
до 57 кг: Мейрамбек Қартбай
до 61 кг: Асыл Айтакын
до 65 кг: Санжар Мухтар
до 70 кг: Мейиржан Аширов 
до 74 кг: Талгат Сырбаз
до 79 кг: Азамат Омиржанов
до 86 кг: Азамат Дуулетбеков
до 92 кг: Адлет Давлумбаев
до 97 кг: Ризабек Айтмухан
до 125 кг: Абылай Совет

Женская борьба:
до 50 кг: Ирина Жанибекова
до 53 кг: Аяжан Маркашева
до 55 кг: Зульфия Яхьярова 
до 57 кг: Лаура Алмаганбетова
до 59 кг: Диана Каюмова
до 62 кг: Тыныс Дубек
до 65 кг: Ирина Казюлина
до 68 кг: Мадина Бакбергенова
до 76 кг: Эльмира Сыздыкова

Греко-римская борьба:
до 55 кг: Нурзат Қабдырахимов
до 60 кг: Галым Кабдунасыров
до 63 кг: Ержет Жарылгасов
до 67 кг: Алматбек Аманбек
до 72 кг: Николай Хапко
до 77 кг: Ибрагим Магомадов
до 82 кг: Евгений Поливадов
до 87 кг: Нурсултан Турсынов
до 97 кг: Юсуф Мациев
до 130 кг: Мансур Шадукаев. 

Метки:
Чемпионат Азии по борьбе вольная борьба борьба
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