Нуркожа Кайпанов за 65 секунд уничтожил соперника на ЧМ по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов успешно стартовал на чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 74 килограммов он встретился с представителем Косово Эгзоном Хони в рамках 1/16 финала.
Кайпанов одержал разгромную победу со счетом 10:0. На это он затратил 65 секунд.
(Нуркожа Кайпанов. Фото: Дирекция развития спорта©)
Благодаря уверенному старту казахстанский вольник продолжает борьбу за медали.
Напомним, что Кайпанов является чемпионом мира-2024 и обладателем бронзы ЧМ-2025, а также неоднократным чемпионом Азии. В октябре он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Японии.