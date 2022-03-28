Казахстан назвал состав на чемпионат Азии по борьбе

Сборная Казахстана определилась с составами на чемпионат Азии по видам борьбы в Монголии, сообщает пресс-служба федерации.
Состязания пройдут с 19 по 24 апреля. Ранее Улан-Батор принимал ЧА по борьбе 1993 и 2001 годов.
Состав команды по вольной борьбе (главный тренер Мадияр Курамысов):
57 килограммов - Рахат Қалжан;
61 - Акбар Курбанов;
65 - Санжар Досжанов;
70 - Сырбаз Талгат;
74 - Нуркожа Кайпанов;
79 - Жигер Закиров;
86 - Азамат Дәулетбеков;
92 - Адилет Дәуленбаев;
97 кг - Мамед Ибрагимов;
125 - Алишер Ергали.
Состав команды по греко-римской борьбе (главный тренер Серик Жумашев):
55 килограммов - Амангали Бекболатов (СКО);
60 - Ернур Фидахметов (ВКО);
63 - Мирамбек Айнагулов (Актюбинская область);
67 - Мейржан Шермахамбет (Шымкент);
72 - Абылайхан Амзеев (Туркестанская область);
77 - Максат Ережепов (Атырауская область);
82 - Диас Кален (Алматинская область);
87 - Нурсултан Турсынов (ВКО);
97 - Санжар Серикхан (Алматинская область);
130 - Алимхан Сыздыков (Шымкент).
Состав женской команды (главный тренер Кайрат Сагадиев):
50 килограммов - Айгуль Нуралим;
53 - Жулдыз Эшимова;
55 - Алтын Шагаева;
57 - Нилуфар Раимова;
59 - Диана Каюмова;
62 - Аяулым Касымова;
65 - Дарига Абен;
68 - Мадина Бакбергенова;
72 - Жамила Бакбергенова;
76 - Гулмарам Еркебаева.