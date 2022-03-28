Казахстан назвал состав на чемпионат Азии по борьбе

Сборная Казахстана определилась с составами на чемпионат Азии по видам борьбы в Монголии, сообщает пресс-служба федерации.

Состязания пройдут с 19 по 24 апреля. Ранее Улан-Батор принимал ЧА по борьбе 1993 и 2001 годов.

Состав команды по вольной борьбе (главный тренер Мадияр Курамысов):

57 килограммов - Рахат Қалжан;

61 - Акбар Курбанов;

65 - Санжар Досжанов;

70 - Сырбаз Талгат;

74 - Нуркожа Кайпанов;

79 - Жигер Закиров;

86 - Азамат Дәулетбеков;

92 - Адилет Дәуленбаев;

97 кг - Мамед Ибрагимов;

125 - Алишер Ергали.

Состав команды по греко-римской борьбе (главный тренер Серик Жумашев):

55 килограммов - Амангали Бекболатов (СКО);

60 - Ернур Фидахметов (ВКО);

63 - Мирамбек Айнагулов (Актюбинская область);

67 - Мейржан Шермахамбет (Шымкент);

72 - Абылайхан Амзеев (Туркестанская область);

77 - Максат Ережепов (Атырауская область);

82 - Диас Кален (Алматинская область);

87 - Нурсултан Турсынов (ВКО);

97 - Санжар Серикхан (Алматинская область);

130 - Алимхан Сыздыков (Шымкент).

Состав женской команды (главный тренер Кайрат Сагадиев):

50 килограммов - Айгуль Нуралим;

53 - Жулдыз Эшимова;

55 - Алтын Шагаева;

57 - Нилуфар Раимова;

59 - Диана Каюмова;

62 - Аяулым Касымова;

65 - Дарига Абен;

68 - Мадина Бакбергенова;

72 - Жамила Бакбергенова;

76 - Гулмарам Еркебаева.