Двукратный олимпийский чемпион в деле, Кыргызстан тоже. Казахстанские борцы не едут на Кубок мира в Белград?

Считаные дни остались до проведения Кубка мира по спортивной борьбе. Многие сборные уже объявили состав. Однако команды Казахстана пока молчат. Неужели наши борцы пропустят единственный мировой турнир после пандемии? Подробная ситуация вокруг соревнований - в материале Vesti.kz.



Кубок мира было решено провести вместо полноценного мирового первенства, организация которого в этом году оказалась невозможной. Так что КМ стал альтернативной возможностью не только проверить себя после простоя, но и завоевать рейтинговые очки.



Также глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович объявил о розыгрыше солидного призового фонда, что добавляет интереса к соревнованиям. Главное же, конечно, это то, что Кубок мира станет первым мировым турниром после мирового карантина из-за пандемии.



И многие борцы страдают из-за отсутствия соревновательной практики. Особенно лидеры, ведь впереди Олимпиада. И крайне важно не растерять все, что удалось набрать во время четырехлетнего цикла.



Кубок мира будет принимать Белград (Сербия). И после того, как UWW объявил о проведении данных соревнований, одними из первых, кто отказался от участия, стали США и Япония.







Тот же Кыргызстан отправляется в Белград. Даже Иран решил выставить усеченный состав, заявив основных лидеров. Едет в Сербию и грозная Россия, которая также выставит флагманов: двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садуллаева.



Выйдут на ковер и украинцы, и венгры, и поляки с турками. Также в числе участников азербайджанцы и представители многих других стран. Так что именитых борцов будет хватать, что обеспечит интригу и зрелищность.



Нашим же болельщикам остается только ждать каких-либо вестей от тренерского штаба. Может, все-таки основных лидеров отправят?