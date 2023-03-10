В деле об избиении сыном Даулета Турлыханова юристов появились новые подробности

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©Кадр из видео

Назначена судебно-медицинские экспертизы в связи с делом об избиении известного адвоката Олега Чернова и его супруги сыном Даулета Турлыханова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Информация об этом поступила от Главной военной прокуратуры.
 

"В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия", - говорится в ответе Главной военной прокуратуры.

В ведомстве также раскрыли подробности дела, связанного с сыном Даулета Турлыханова. Согласно информации, предоставленной военной прокуратурой, ночью 11 февраля возле одного из развлекательных заведений на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошел конфликт между рядовым Болатом Н.Д., находившимся в увольнении и проходившим службу в воинской части 30212 Минобороны, и Олегом Черновым.

"В ходе конфликта Болат нанес несколько ударов Чернову и его супруге Черновой А. 11 февраля текущего года по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района Департамента полиции города Алматы в отношении Болата зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Хулиганство"). В последующем ввиду того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона", - проинформировали в Главной военной прокуратуре.

Ранее Даулет Турлыханов публично отреагировал на поступок сына, извинившись за его деяние. Однако потерпевшая - юрист Анна Чернова (Димитриевич) - сообщила, что они не простили обидчика.

Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Чемпион Азиатских игр (1994), чемпион Европы (1987) и мира (1989).

В декабре 2021 года Даулет Турлыханов был избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

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