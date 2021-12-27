Даулет Турлыханов избран президентом Федерации борьбы Казахстана

Глава Азиатской федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, сообщает Olympic.kz.

Отмечается, что на внеочередной конференции Федерации борьбы экс-президент организации Ерлан Кожасбай решил оставить свой пост и предложил кандидатуру Турлыханова, который ранее занимал пост вице-президента организации. Он был избран единогласно.

Напомним, что Турлыханов является советским и казахстанским борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан. Кроме того, Турлыханов - чемпион мира-1989 и вице-чемпион мира-1993, чемпион Европы-1988 и Азии-1995, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.