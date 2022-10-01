Звездный футболист необычным способом отметил выход на ЧМ-2022

Алкогольные напитки собственной марки вингера "Лос-Анджелес Гэлакси" Гарета Бэйла появятся в супермаркетах в честь возвращения сборной Уэльса на чемпионат мира по футболу, сообщает "Чемпионат". Этой команды не было на турнире 64 года.

В преддверии старта ЧМ-2022 33-летний игрок попробовал свои силы в бизнесе и запустил производство пива под своим брендом. Бутылка Bale Ale или Bale Lager обойдется почитателям пенного напитка в 1,7 фунта.

Об этом валлиец написал в соцсетях. Ожидается, что пенный напиток поступит в свободную продажу уже в ближайшее время.

Звездный футболист пообещал, что доходы от запуска производства пива пойдут на поддержку развития массового футбола в его родной стране.

Отметим, что сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в первый раз за 64 года. В одном квартете валлийцы сразятся на групповом этапе с командами Англии, Ирана и США.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря, а ранее были выделены фавориты турнира. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу