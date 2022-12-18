Звезда сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после матча за бронзу ЧМ-2022. Подробности

Защитник сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими резко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино после матча за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает "Чемпионат".

В матче за бронзу марокканцы уступили хорватам со счетом 1:2. После финального свистка игроки африканской сборной предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом все не закончилось. Оказывается, Хакими перед церемонией награждения нашел Инфантино в подтрибунном помещении, где оскорбил функционера и обвинил его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали ЧМ. Также футболист раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).

После инцидента Хакими проводили в раздевалку. Отмечается, что Инфантино удивительно спокойно отреагировал на оскорбления футболиста и легко отнесся к этому. Причиной гнева Хакими был неназначенный во втором тайме пенальти в ворота Хорватии.

Между тем шведский журналист SVT Sports Йохан Кючюкаслан рассказал подробности инцидента между Хакими и президентом ФИФА.

"Он (Хакими) говорил очень, очень громко. Он сказал: "уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы удалили все снятые изображения. Понятно, что для них это конфузные сцены, и с их стороны немного наивно думать, что с десяток журналистов не должны освещать это, когда мы наблюдаем происходящее.

Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его. Возможно, это не самый лестный момент для Инфантино, который, тем не менее, профессионально справился с ситуацией", — приводит слова Кючюкаслана SVT.

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