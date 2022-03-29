Южная Корея неожиданно проиграла и помогла соперникам приблизить ЧМ-2022 по футболу

Сборная ОАЭ обыграла Южную Корею в последнем матче группового раунда и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Победный гол на 54=й минуте матча забил полузащитник Хариб Сухаиль, а команда ОАЭ набрала 12 очков. В параллельной встрече играли Ирак с Сирией, которые тоже могли вмешаться в борьбу за третье место, но сыграли вничью (1:1).

После 10 туров в отборочной группе А первое место занял Иран (25 очков), а Южная Корея финишировала второй (23). На третью позицию, которую заняла команда ОАЭ, претендовал Ирак (9), но ему нужно было не только побеждать Сирию, но и поражение конкурентов.

Ранее на своем поле потеряла очки Япония (22), но вышла в финальную часть ЧМ-2022, как и Саудовская Аравия (20). Третьей финишировала Австралия (15).

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