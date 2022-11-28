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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Вратарь сборной Германии повторил рекорд ЧМ по футболу

Вратарь сборной Германии повторил рекорд ЧМ по футболу
©Dynamo.kiev.ua

В ночь на 28 ноября состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Испании и Германии. Встреча квартета Е завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24, для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера это был 18-й матч на чемпионатах мира. Таким образом, 36-летний немец повторил рекорд чемпионатов мира по матчам среди вратарей, который ранее установили Зепп Майер и Клаудио Таффарел.

Установить новый рекорд турнира Нойер сможет уже 1 декабря в матче с Коста-Рикой. В этот день также встретятся Япония - Испания. C турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Нойер Германия ЧМ-2022 по футболу

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