Германия вырвала у Испании ничью в матче ЧМ-2022

Сборные Испании и Германией сыграли вничью в матче чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках второго тура группы Е. Игра завершилась со счетом 1:1.

Альваро Мората стал автором первого гола в матче. Он вывел сборную Испании вперед на 62-й минуте.

Немцы, не имеющие права на ошибку, сравняли на 83-й минуте, отличился Никлас Фуллкруг. При этом на 40-й минуте команде не засчитали гол из-за офсайда после просмотра VAR.

Niclas Fullkrug keeps Germany in it! 🇩🇪#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/uEPGpYahM8