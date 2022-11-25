Впервые с 1986 года. Что нужно знать о первом туре ЧМ-2022 по футболу

В Катаре состоялся первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", в стартовом туре было сыграно 16 встреч и ни в одном из них не было удалений. Подобное в истории мундиаля произошло впервые с ЧМ-1986 в Мексике. При этом необходимо добавить, что тогда на мировом первенстве в стартовом туре было сыграно 12 матчей.

Второй тур группового этапа ЧМ-2022 стартует сегодня, 25 ноября, матчами Уэльс - Иран, Катар - Сенегал, Нидерланды - Эквадор и Англия - США. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, что мундиаль впервые проходит в арабском государстве.

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