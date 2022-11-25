Прямая трансляция матчей Англии, Нидерландов и еще двух игр на ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 25 ноября, пройдут матчи второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Уэльс - Иран (16:00, группа B), Катар - Сенегал (19:00, группа A), Нидерланды - Эквадор (22:00, группа A), Англия - США (01:00, группа B). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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