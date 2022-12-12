Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 16:55
©FIFA

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о партнере по сборной – форварде Криштиану Роналду. В субботу, 10 декабря, португальцы уступили Марокко с минимальным счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира и покинули турнир, сообщает "Чемпионат".

"Я думаю, Криштиану в порядке. Он наш португальский флаг, который развевается по всему миру. Он внес свой вклад, когда приехал в сборную, и мы должны поблагодарить его", - заявил Пепе.

Марокканцы после победы над Португалией вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Франции. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины.

Вероятно, для 39-летнего Пепе и 37-летнего Роналду это был последний чемпионат мира.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:31
ЧМ-2022
Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Англии
Сегодня , 17:58
ЧМ-2022
Названы неожиданные кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии
Сегодня , 16:55
ЧМ-2022
Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022
Сегодня , 16:22
ЧМ-2022
Скандальный арбитр матча Нидерланды - Аргентина завершил работу на ЧМ-2022
Сегодня , 15:09
ЧМ-2022
Стало известно о "грязном плане" сборной Аргентины на матч с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022
Сегодня , 13:47
ЧМ-2022
Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 12:00
ЧМ-2022
"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?
Сегодня , 09:49
ЧМ-2022
Британские СМИ шокировали сборную Франции перед матчем ЧМ-2022
Сегодня , 08:05
ЧМ-2022
ФИФА представила официальный мяч полуфинала и финала ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 07:44
ЧМ-2022
Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»