В сборной Португалии произошла отставка главного тренера

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 22:00
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш освобожден от должности главного тренера сборной Португалии. 

68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под руководством Сантуша сборная Португалии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором минимально уступила команде Марокко (0:1). 

Ранее Сантуш выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы 2016 года, а также становился победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году. 

По информации португальских СМИ, в качестве замены Сантушу португальская федерация футбола рассматривает нынешнего тренера "Ромы" Жозе Моуриньо. 

 

 

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Метки:
Португалия ЧМ-2022 по футболу

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