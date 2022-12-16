В сборной Португалии произошла отставка главного тренера

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш освобожден от должности главного тренера сборной Португалии.

68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под руководством Сантуша сборная Португалии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором минимально уступила команде Марокко (0:1).

Ранее Сантуш выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы 2016 года, а также становился победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

По информации португальских СМИ, в качестве замены Сантушу португальская федерация футбола рассматривает нынешнего тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.

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