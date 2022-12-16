"В первых матчах Лео ходил пешком". Капелло высказался о дуэли Месси и Мбаппе в финале чемпионата мира

Великий итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящее противостояние француза Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси в финальном матче ЧМ-2022.

"Это не только Аргентина против Франции, но еще и Месси против Мбаппе. В первых матчах Лео ходил пешком, но своей игрой против Хорватии он меня восхитил. Это был Месси времен "Барселоны". А у Килиана Мбаппе есть все – это чистая мощь, скорость и голы.

Я жду интересного финала, в котором будет несколько голов. Не исключаю, что все решится в экстратаймах или в серии пенальти", - цитирует Капелло marca.com.

Добавим, что Месси и Мбаппе являются лучшими бомбардирами на чемпионате мира-2022, у обоих на счету по пять голов.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 21:00 по времени Астаны.

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