"Ты воняешь". Футболист устроил скандал после матча за 3-е место на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен остался недоволен поведением хорватских журналистов после матча за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает 24sata.

После победы над Марокко (2:1) 33-летний защитник прошел мимо хорватских журналистов, просто помахав им рукой. Затем он дал интервью иностранным журналистам. Хорватские журналисты рассмеялись, а Ловрен услышал это и вернулся к ним.

Ловрен: Кто смеется?

Журналист: Мы смеялись не над тобой.

Ловрен (крича): Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеетесь, вы издеваетесь над нами. Вы недовольны нами. Вы не рады этому (3-му месту).

Журналист: Мы смеялись не над тобой, в чем проблема?

Ловрен: Теперь ты издеваешься надо мной. Ты вообще воняешь. Ты и эта дама.

Журналист: Я смеюсь над твоей реакцией.

За поведение Ловрена извинился пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пачак.

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