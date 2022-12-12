Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Англии

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 18:31
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Стали известны кандидаты на пост главного тренера сборной Англии в случае возможного ухода наставника национальной команды Гарета Саутгейта, сообщает The Guardian.

Вероятным сменщиком Саутгейта названы немец Томас Тухель, аргентинец Маурисио Почеттино или североирландский специалист Брендан Роджерс ("Лестер").

Отмечается, что Саутгейт еще не принял решения о своей работе в команде. Его контракт с федерацией действует до лета 2024 года. По информации источника, Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы специалист доработал его до конца.

Сборная Англии вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала после поражения от Франции - 1:2.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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