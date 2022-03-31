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Стал известен состав корзин жеребьевки ЧМ-2022 по футболу

Стал известен состав корзин жеребьевки ЧМ-2022 по футболу
©РИА Новости
Новости спорта Сборные ЧМ-2022

Стал известен состав корзин жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года согласно рейтингу ФИФА, опубликованному 31 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жеребьевка состоится 1 апреля в Дохе.

Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия.

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия.

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис.

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также два победителя матчей интерконтинентального отбора (Коста-Рика - Новая Зеландия и Перу - Австралия/ОАЭ) и победитель поединка стыкового турнира европейской квалификации (Уэльс - Шотландия/Украина).

ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Ранее ФИФА представила официальный мяч турнира. На мундиале может сыграть польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу ФИФА

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