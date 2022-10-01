Это скандал? Чилийцы хотят через суд забрать место конкурентов на ЧМ-2022 по футболу

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 14:40
©ФИФА

Федерация футбола Чили подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА допустить сборную Эквадора до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу CAS.

Обращение Чили было официально зарегистрировано 30 сентября. Окончательное решение должно быть вынесено не позднее 10 ноября.

Ранее чилийцы направили жалобу в ФИФА против игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры и Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства упомянутого игрока.

Отметим, что в случае исключения Эквадора на ЧМ-2022 попадает именно сборная Чили, в матчах с которой выступал защитник.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря, а ранее были выделены фавориты турнира. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Чили Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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