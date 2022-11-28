Сборные Сербии и Камеруна не выявили победителя в матче ЧМ-2022 с шестью голами

Сборные Сербии и Камеруна встретились в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Аль-Вакре завершился результативной ничьей - 3:3. Первыми счет открыли камерунцы после гола Жана-Шарля Кастелетто на 29-й минуте.

Сербы в добавленное к первому тайму время сумели перевернуть ход матча, забив два гола и установив уникальное достижение. Голы на счету Страхиньи Павловича (45+1) и Сергея Милинковича-Савича (45+3).

Во втором тайме сербы на 53-й минуте, благодаря Александару Митровичу, увеличили отрыв - 3:1. Однако камерунцы в течение трех минут сумели отыграть отставание - 3:3. На 63-й минуте минуте отличился Венсан Абубакар, а на 66-й - Эрик Шупо-Мотинг.

Отметим, что обе команды выступают в группе G. В первом туре сербы уступили Бразилии - 0:2, а Камерун уступил Швейцарии - 0:1.

Сегодня бразильцы сыграют против Швейцарии.