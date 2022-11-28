Сборная Сербии установила уникальное достижение на чемпионатах мира

Футболисты сборной Сербии стали авторами уникального достижения на чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MisterChip.

Сербы во встрече с Камеруном впервые за всю историю чемпионатов мира забили два гола в добавленное к первому тайму время в одном матче, сообщает MisterChip.

Футболисты европейской сборной уступали в первой половине со счетом 0:1, но сумели перевернуть ход матча, который проходит в Аль-Вакре, в компенсированное время. Голы на счету Страхиньи Павловича (45+1) и Сергея Милинковича-Савича (45+3).

Во втором тайме сербы увеличили отрыв - 3:1, но камерунцы в течение двух минут (64 и 66) сумели отыграть отставание - 3:3.

Отметим, что обе команды выступают в группе G. В первом туре сербы уступили Бразилии - 0:2, а Камерун уступил Швейцарии - 0:1.

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