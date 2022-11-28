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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Сборную Канады затроллили после вылета с ЧМ-2022 по футболу

Сборную Канады затроллили после вылета с ЧМ-2022 по футболу
©fifa.com

Телеграм-канал "Хайруллин Live", пишущий о хоккее, забавно отреагировал на участь сборной Канады на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Сборная Канады вылетела с чемпионата мира. Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Стивен Стэмкос возвращаются в расположение своих клубов", - пишет источник.

Отметим, что Канада досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф мундиаля после второго матча групповой стадии с Хорватией (1:4), в первом последовало поражение от Бельгии (0:1).

Последнюю игру в Катаре североамериканцы проведут с Марокко 1 декабря. В этот день также встретятся Хорватия - Бельгия.

С турнирным положением команд в квартете F можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Канада ЧМ-2022 по футболу

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