Бельгия выстрадала победу на старте ЧМ-2022 по футболу

Бельгия с трудом обыграла Канаду в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета F завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 44-й минуте забил Миши Батшуайи. Перед этим на 11-й минуте канадцы имели прекрасную возможность огорчить Тибо Куртуа, но Алфонсо Девис не смог реализовать пенальти.

Благодаря этому выстраданному успеху Бельгия с 3 очками вышла в лидеры квартета F после первого тура. За ней расположились Хорватия (1), Марокко (1) и Канада (0).

27 ноября сыграют Бельгия - Марокко, Хорватия - Канада.

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