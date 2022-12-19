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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Сборная Саудовской Аравии вошла в историю. Кто еще обыгрывал будущих чемпионов мира?

Сборная Саудовской Аравии вошла в историю. Кто еще обыгрывал будущих чемпионов мира?
©FIFA World Cup

Сборная Саудовской Аравии стала единственной командой на чемпионате мира-2022 в Катаре, которой удалось обыграть аргентинскую дружину - будущих обладателей Кубка. Корреспондент Vesti.kz изучил историю мундиалей и определил, что это лишь пятый ЧМ по футболу, на котором триумфаторы проиграли матч.

22 ноября сборные Саудовской Аравии и Аргентины провели первый матч на ЧМ-2022 в рамках первого тура группы С. В первом тайме казалось, что лишь какое-то чудо помогает саудовцам держаться на плаву. Лионель Месси реализовал пенальти на десятой минуте, а до перерыва в ворота соперников "альбиселесте" забили еще три мяча, но они были отменены из-за офсайдов.

В начале второго тайма весь футбольный мир ждал настоящий шок. На 48-й минуте равенство на табло восстановил Салех аль-Шехри, а на 53-й победу саудовцам принес точный удар Салема аль-Давсари. Это были единственные удары в створ победившей команды, а аргентинцы до финального свистка так и не сумели переломить ход встречи.

Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что Аргентина станет обладателем Кубка мира спустя четыре недели. Но в итоге команде удалось выиграть следующие шесть матчей и сотворить историю. Что касается Саудовской Аравии, то команда проиграла следующие две игры в группе, заняв последнее место в квартете С.

В 2010-м чемпионами стали испанские футболисты. Но начали они мундиаль в ЮАР далеко не позитивно. 16 июня они встретились с командой Швейцарии в первом туре группы Н. "Красная фурия" владела мячом 63 процента времени, нанесла 24 удара, заработала 12 угловых, но все это не помогло избежать поражения. Единственный мяч у швейцарцев на 52-й минуте забил Желсон Фернандеш.

В итоге испанцы выиграли все последующие матчи на ЧМ-2010, а швейцарцы с четырьмя очками финишировали третьими и не вышли из группы даже после столь многообещающего начала мундиаля.

Если вы думали, что аргентинцы впервые в истории столкнулись с таким достижением (проиграть матч, но все равно выиграть ЧМ), то ошибаетесь. Ведь на ЧМ-1978 на домашнем турнире аргентинцы также проиграли один из матчей групповой стадии.

Начала турнир команда весьма успешно, обыграв Венгрию и Францию с одинаковым счетом 2:1. Но в третьей игре квартета 1 хозяева ЧМ проиграли итальянцам - 0:1. Единственный гол на 68-й минуте в ворота будущих чемпионов мира забил Роберто Беттега.

Аргентинцы вышли из группы со второго места, после итальянцев. Но в конечном итоге именно "альбиселесте" удалось завоевать свой первый Кубок мира в истории, а итальянцы проиграли в матче за третье место бразильцам.

ЧМ-1974 проходил в Федеративной республике Германии (ФРГ), и как раз-таки сборной этой страны не оказалось равных на дистанции мундиаля. Но в одном отдельном матче групповой стадии обыграть их одному сопернику все же удалось.

Сборная ФРГ уверенно стартовала в группе 1, переиграв Чили (1:0) и Австралию (3:0). Но 22 июня в последней игре квартета команда ФРГ потерпела поражение от сборной Германской демократической республики (ГДР) - 0:1. На 77-й минуте победу ГДР принес гол Юргена Шпарвассера.

В итоге ФРГ вышла из группы со второго места, пропустив вперед себя лишь ГДР. Но успех в группе еще ничего не означал. Так, сборная ГДР не вышла из второго этапа (еще одна группа), а вот ФРГ выиграла все четыре оставшихся матча на турнире.

Впервые такая ситуация с будущими триумфаторами произошла на ЧМ-1954 в Швейцарии и вновь со сборной ФРГ. Немецкая команда в групповой стадии разгромно проиграла Венгрии - 3:8. Шандор Кочиш и Ференц Пушкаш не оставили никаких шансов соперникам из ФРГ.

В итоге команды синхронно победили в 1/4 и 1/2 финала, а затем вышли на игру друг против друга в финале. Сборной ФРГ удалось взять реванш у венгров, пусть и с более скромным счетом - 3:2. Причем к восьмой минуте встречи венгры вели со счетом 2:0, но команда ФРГ проявила настоящий характер на пути к своему первому Кубку мира.

Напомним, что сборная Аргентины стала обладателем Кубка ЧМ-2022 в Катаре, в финальной игре выиграв у Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).

Фото: ФИФА©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Аргентина Саудовская Аравия Месси Лионель

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