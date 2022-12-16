Сборная Франции рискует потерять двух игроков основы перед финалом ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 21:30
©Twitter.com

Центральные защитники сборной Франции Ибраима Конате и Рафаэль Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины из-за болезни, сообщает RMC Sport.

Также инфекцию подхватил форвард Кингсли Коман, пропустивший тренировку французской команды 15 декабря.  Ранее простуду уже перенесли защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 21:00 по времени Астаны.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
ЧМ-2022 по футболу Франция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:00
ЧМ-2022
В сборной Португалии произошла отставка главного тренера
Сегодня , 21:30
ЧМ-2022
Сборная Франции рискует потерять двух игроков основы перед финалом ЧМ-2022
Сегодня , 17:12
ЧМ-2022
"В первых матчах Лео ходил пешком". Капелло высказался о дуэли Месси и Мбаппе в финале чемпионата мира
Сегодня , 07:33
ЧМ-2022
В финале без Месси? Лидер Аргентины пропустил тренировку перед решающей игрой ЧМ-2022 с Францией
Вчера , 22:53
ЧМ-2022
Англичане вошли в историю даже после вылета с ЧМ-2022 в Катаре
Вчера , 16:53
ЧМ-2022
В матче Франция - Марокко зафиксирован антирекорд ЧМ по футболу
Вчера , 16:09
ЧМ-2022
Футболист сборной Марокко установил рекорд Африки на ЧМ в Катаре
Вчера , 15:30
ЧМ-2022
Дидье Дешам установил два достижения в качестве тренера сборной Франции на ЧМ
Вчера , 15:01
ЧМ-2022
Франция и Аргентина в четвертый раз встретятся в финале ЧМ по футболу
Вчера , 13:48
ЧМ-2022
Бензема может присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»