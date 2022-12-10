Сборная Аргентины установила рекорд на чемпионатах мира

Сборная Аргентины установила рекорд по победам в серии пенальти на чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне аргентинцы в серии послематчевых одиннадцатиметровых обыграли сборную Нидерландов - 4:3. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.

Для команды Аргентины эта серия стала шестой на чемпионатах мира, пять из них южноамериканская команда выиграла. Больше никакая другая сборная не имеет подобного показателя. Ближе всего к аргентинцам команды Германии и Хорватии - по четыре победы.

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.

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