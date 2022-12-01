Саудовская Аравия установила новый рекорд на групповом этапе ЧМ по футболу

Саудовская Аравия проиграла Мексике (1:2) в третьем туре групповой стадии и не смогла отобраться в плей-офф ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Эрве Ренара с тремя очками финишировала на последнем месте в квартете С.

При этом, по информации Opta Sports, Саудовская Аравия получила 14 желтых карточек на ЧМ-2022 - это новый рекорд по желтым карточкам на групповом этапе чемпионата мира.

Отметим, что из группы С в 1/8 финала прошли сборные Аргентины и Польши. На этой стадии аргентинцы сыграют с Австралией 3 декабря, а на следующий день поляки встретятся с Францией.

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