Самая яркая фанатка ЧМ-2022 по футболу показала новые сексуальные фото

Фанатка сборной Хорватии по футболу и супермодель Ивана Кнолль продолжает делиться в соцсетях новыми горячими снимками с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что местные жители осуждают ее за демократичный образ жизни и призывают девушку выслать из страны, она по-преженему появляется в общественных местах в откровенном наряде, о чем свидетельствуют ее посты:

Более того, она задержится в Катаре, поскольку хорватская сборная со второго места в квартете F вышла в 1/8 финала, где 5 декабря сыграет с Японией за выход в четвертьфинал мундиаля.