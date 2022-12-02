Самая яркая фанатка ЧМ-2022 по футболу показала новые сексуальные фото

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Фанатка сборной Хорватии по футболу и супермодель Ивана Кнолль продолжает делиться в соцсетях новыми горячими снимками с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Несмотря на то, что местные жители осуждают ее за демократичный образ жизни и призывают девушку выслать из страны, она по-преженему появляется в общественных местах в откровенном наряде, о чем свидетельствуют ее посты:
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