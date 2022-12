Бельгия сенсационно вылетела с ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

На чемпионате мира по футболу-2022 определились участники плей-офф от группы F, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ими стали команды Хорватии и Марокко.

Сборная Марокко в последнем матче группового этапа обыграла Канаду и вышла в 1/8-ю с первого места. Матч завершился со счетом 2:1. Уже на четвертой минуте Марокко вывел вперед Хаким Зиеш. А на 23-й закрепил успех команды Юссеф Эн-Несири. Победа могла быть оформлена и всухую, но на 40-й минуте Наиф Агуэрд забил автогол.

💪🇲🇦 Youssef En Nesyri: The first Moroccan to score at two World Cups#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/FKWCUwyQtE