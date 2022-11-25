Роналду вошел в историю футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил на пяти чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Криштиану на 65-й минуте реализовал пенальти в матче с Ганой и помог своей сборной стартовать с непростой победы на мундиале-2022 в Катаре.

Благодаря этому успеху Португалия с 3 очками вышла в лидеры группы H после первого тура. За ней расположились Уругвай (1), Южная Корея (1) и Гана (0).

28 ноября сыграют Южная Корея - Гана, Португалия - Уругвай.

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