Португалия вымучила победу над Ганой в матче ЧМ-2022

Сборные Португалии и Ганы провели матч первого тура групповой стадии чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 3:2 в пользу португальцев. При этом первый мяч был забит на 65-й минуте, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти.

На 73-й минуте Андре Айю забил ответный гол. Впрочем, следующая десятиминутка осталась за сборной Португалии. На 78-й минуте Жоао Феликс вывел европейскую команду вперед, а на 80-й Рафаэл Леао увеличил отрыв - 3:1.

На 89-й минуте Осман Букари сумел лишь сократить отставание.

Сборная Португалии вышла в лидеры группы H. У Ганы последнее место, а Уругвай и Южная Корея набрали по одному баллу и делят второе и третье место в квартете.

В следующем туре 28 ноября Южная Корея сыграет с Ганой, а в ночь на 29-е Португалия встретится с Уругваем.