Роналду поймали за непристойным поведением во время матча ЧМ-2022

Португальских журналистов удивил один эпизод во время стартового матча национальной сборной на чемпионате мира с Ганой, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на A Bola.

Опубликовано фото, на котором Криштиану Роналду прямо во время игры непосредственно на поле полез в трусы за энергетической добавкой.

Криштиану понадобилось подкрепиться. В этот момент оператор продолжал держать в кадре звездного португальца. Находившийся в штрафной ганцев Роналду, который в этот момент уже активно не участвовал в эпизоде, поскольку вратарь зафиксировал мяч, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал на бегу и продолжил игру.

Напомним, Португалия победила Гану со счетом 3:2 в рамках первого тура группы H. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте и вошел в историю футбола.

28 ноября сыграют Южная Корея - Гана, Португалия - Уругвай. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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