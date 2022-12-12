Роналдо назвал фаворита ЧМ-2022

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо Луис Назарио Ди Лима высказался о фаворите чемпионата мира, который проходит в Катаре, сообщает Sport24.

Он считает сборную Франции главным претендентом на победу. "Зубастик" также считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе будет признан лучшим игроком турнира.

Еще до турнира Роналдо предсказывал матч между Бразилией и Францией в финале турнира, но бразильцы вылетели в четвертьфинале, проиграв в серии пенальти Хорватии.

"С каждым матчем, сыгранным на этом турнире, Франция подтверждает, что входит в число фаворитов ЧМ-2022. Сейчас мне даже кажется, что они главные фавориты. У них очень сплоченная команда, будь то в защите, атаке или полузащите.

Мбаппе может стать лучшим игроком чемпионата мира. Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл, он знает, как использовать свои навыки, как быть быстрее соперников и использовать это, чтобы ассистировать партнерам или забивать", - заявил он.

Сборная Франции в 1/2 финала сыграет с командой Марокко, а во второй полуфинальной игре сойдутся Хорватия и Аргентина.

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