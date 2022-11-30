Прямая трансляция матчей Франции, Аргентины, Дании и еще одной игры на ЧМ-2022

Сегодня, 30 ноября, пройдут очередные матчи третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Тунис - Франция (21:00), Австралия - Дания (21:00), Польша - Аргентина (01:00), Саудовская Аравия - Мексика (01:00).
Матчи Тунис - Франция, Саудовская Аравия - Мексика в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Другие игры покажет Qazaqstan. Их можно посмотреть здесь.
Турнирное положение команд приведено по этой ссылке.
Ранее стали известны первые пары 1/8 финала ЧМ-2022.
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