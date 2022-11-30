Стали известны первые пары 1/8 финала ЧМ-2022

После завершения третьего тура в группа A и B на чемпионате мира по футболу в Катаре стали известны первые пары 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победитель группы A сборная Нидерландов 3 декабря сыграет с США, занявшей второе место в квартете B.

В ночь на 5 декабря сборная Англии, ставшая первой в группе B встретится с Сенегалом, который занял второе место в квартете A.

Отметим, что помимо перечисленных четырех команд в плей-офф досрочно вышли сборные Франции, Бразилии и Португалии.

Добавим, что групповом турнире, который завершиться в ночь на 3 декабря осталось сыграть 12 матчей и выявить еще девять участников стадии плей-офф.

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