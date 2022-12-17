Представлен рейтинг сборных c наибольшим числом бронзовых медалей на ЧМ по футболу

Портал Transfermarkt представил рейтинг сборных c наибольшим числом бронзовых медалей на чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидирует в списке Германия, в активе которой четыре бронзы. Что касается Хорватии, которая сегодня, 17 декабря, встретится с Марокко в матче за третье место, то она лишь в 1998 году становилась бронзовым призером мундиаля. Но в случае победы в предстоящем матче ее копилка пополнится еще одним комплектом награды.

Напомним, что матч Хорватия - Марокко на ЧМ-2022 в Катаре начнется в 21:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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