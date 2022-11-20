Представлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022 по футболу

NBC Sports опубликовал рейтинг лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возглавил рейтинг нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На втором месте расположился Килиан Мбаппе (Франция), на третьем - Кевин де Брюйне (Бельгия).

А вот португалец Криштиану Роналду оказался на 11-й строчке. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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