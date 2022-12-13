Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии

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Сегодня 18:19
©ФК "Рома"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может принять сборную Португалии, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, Федерация футбола Португалии (FPF) обратилась к специалисту с предложением совмещать работу в национальной команде и итальянском клубе.

Сейчас сборную Португалии тренирует Фернанду Сантуш. Под его руководством португальцы пробились в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, где уступили Марокко со счетом 0:1.

Моуринью возглавляет "Рому" с лета 2021 года. В прошлом сезоне римляне выиграли Лигу конференций.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Португалия Моуринью Жозе

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