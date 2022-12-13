Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может принять сборную Португалии, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, Федерация футбола Португалии (FPF) обратилась к специалисту с предложением совмещать работу в национальной команде и итальянском клубе.

Сейчас сборную Португалии тренирует Фернанду Сантуш. Под его руководством португальцы пробились в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, где уступили Марокко со счетом 0:1.

Моуринью возглавляет "Рому" с лета 2021 года. В прошлом сезоне римляне выиграли Лигу конференций.

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