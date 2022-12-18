Папа Римский отказался смотреть финал ЧМ по футболу по необычной причине

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 12:27
©CNN

Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причина тому - данный им обет тридцатидвухлетней давности.

По информации источника, понтифик дал обет не смотреть телевизор с 15 июля 1990 года. Поводом послужило поражение Аргентины в финале чемпионата мира против Германии (0:1).

При этом Франциск болеет за клуб "Сан-Лоренцо", а результаты игр ему передает один из его помощников.

Напомним, финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало игры в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.

 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Папа Римский Аргентина Франция

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