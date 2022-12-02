Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ-2022

Стали известны две команды, пробившиеся в плей-офф чемпионата мира-2022 из группы Е. Счастливчиками стали команды Японии и Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Японцы сенсационно обыграли Испанию (2:1) и вырвались на первое место. Сами же испанцы опередили команду Германии, выигравшую у Коста-Рики (4:2), по дополнительным показателям.

В 1/8 финала мундиаля сборная Японии сыграет с Хорватией, занявшей второе место в квартете F. Что касается испанцев, то они за место в четвертьфинале сыграют с лучшей командой группы F - сборной Марокко.

Матч между Японией и Хорватией пройдет в понедельник, 5 декабря. Противостояние между Испанией и Марокко - во вторник, 6 декабря.

Напомним, что по итогам игрового дня за бортом ЧМ-2022 остались сборные Бельгии, Канады, Германии и Коста-Рики.