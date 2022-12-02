Сборная Японии сенсационно обыграла Испанию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022

Очередная сенсация произошла на чемпионате мира-2022 в Катаре. В последнем туре группы Е сборная Испании упустила лидерство в таблице, неожиданно проиграв Японии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Халифа", завершился волевой победой японцев со счетом 2:1. На 11-й минуте встречи открыл счет нападающий испанцев Альваро Мората. Но в начале второго тайма японской команде удалось перевернуть все в свою пользу благодаря мячам Ритсу Доана (48-я) и Ао Танаки (51-я).

Благодаря этому успеху японская команда вышла в плей-офф мундиаля с первого места, набрав шесть очков. Испанцы с четырьмя баллами заняли вторую строчку, опередив Германию по разнице голов. Последнее место досталось Коста-Рике с тремя очками.

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