Ни одного удара. Сборная Франции установила антирекорд финалов чемпионатов мира

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 22:28
©FIFA

Сборная Франции стала первым в истории участником финала, которому не удалось нанести ни одного удара по чужим воротам, сообщает "Спорт-Экспресс".

Французы уступают Аргентине после первого тайма финала ЧМ-2022 в Катаре со счетом 0:2. Аргентинцы, в свою очередь к 64-й минуте, нанесли по воротам соперника девять ударов и пять раз попали в створ.

Также Франция впервые в истории ни разу не пробила по чужим воротам в первом тайме матча чемпионата мира.

Французы являются действующими чемпионами мира. Всего они выигрывали мировое первенство два раза — так же, как и Аргентина.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Франция

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