"Один из лучших". Эксперт оценил драматический финал и похвалил ЧМ-2022 в Катаре

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 15:52
©Fifa

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов подвел итог чемпионата мира-2022 в Катаре. В интервью корреспонденту Vesti.kz он высказался о финальном матче Аргентины и Франции, оценил вклад Лионеля Месси и предложил провести еще один турнир в зимнее время.

"Пожалуй, это один из лучших чемпионатов мира, который был за последнее время. Финал - жемчужина этого соревнования. Обе команды были достойны победы. Казалось, что Аргентина одна играет до 80-й минуты, а затем включился Мбаппе. Он за две минуты организовал два гола и вернул накал матча. В концовке французы могли дожать соперника, но не получилось. Овертайм получился более сумасшедшим, чем основное время. Столько моментов, а команды обменялись голами. Одним словом зрелищная битва. Я считаю, что Аргентина выиграла, потому что чуть больше хотела победы. Команда билась за Месси.

В целом, проведение турнира зимой - неплохо сказалось на уровне футбола. Игроки были в хороших кондициях и мы увидели очень качественный футбол. Все команды смогли в чем-то удивить. Катар прекрасно подготовился к соревнованию. Возможно, стоит еще раз провести турнир зимой.

Если говорить о наградах, то звание лучшего игрока - определенно завоевал Месси. Он провел лучший чемпионат мира. Он заслужил и победу и звание", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что основное и дополнительное время финальной встречи Аргентина - Франция завершилось вничью (3:3), а серию послематчевых пенальти лучше исполнили аргентинцы.

Добавим, что впервые в истории чемпионат мира прошел в зимнее время.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель

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